AGENDA · Telgruc-sur-Mer
Concert Maderlé Telgruc-sur-Mer
jeudi 2 juillet 2026 · Telgruc-sur-Mer
Informations pratiques
Telgruc-sur-Mer
Concert Maderlé
16 Rue Feunteun Ven Telgruc-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Maderlé, un duo pétillant qui reprends aussi bien des tubes de variétés internationales et françaises que des standards de jazz. .
16 Rue Feunteun Ven Telgruc-sur-Mer 29560 Finistère Bretagne +33 6 14 79 35 78
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English :
L’événement Concert Maderlé Telgruc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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