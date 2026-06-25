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AGENDA · Telgruc-sur-Mer

Concert Maderlé Telgruc-sur-Mer

jeudi 2 juillet 2026 · Telgruc-sur-Mer

Informations pratiques

Début
jeudi 2 juillet 2026
Fin
jeudi 2 juillet 2026
Adresse
16 Rue Feunteun Ven
Ville
29560 Telgruc-sur-Mer
Département
Finistère
Tarif

Telgruc-sur-Mer

Concert Maderlé

16 Rue Feunteun Ven Telgruc-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-02

Date(s) :
2026-07-02

Maderlé, un duo pétillant qui reprends aussi bien des tubes de variétés internationales et françaises que des standards de jazz.   .

16 Rue Feunteun Ven Telgruc-sur-Mer 29560 Finistère Bretagne +33 6 14 79 35 78 

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English :

L’événement Concert Maderlé Telgruc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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