Concert Magali Ripoll de N’oubliez pas les paroles Gymnase Intercommunal Oradour-sur-Glane
samedi 17 octobre 2026 · Gymnase Intercommunal · Oradour-sur-Glane
Informations pratiques
Oradour-sur-Glane
Concert Magali Ripoll de N’oubliez pas les paroles
Gymnase Intercommunal 5 Rue Pralon Oradour-sur-Glane Haute-Vienne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 21:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Préparez-vous à vivre une soirée pleine de rythme, de bonne humeur et d’émotions avec Magali Ripoll, figure incontournable de l’émission N’oubliez pas les paroles . Artiste pétillante et musicienne talentueuse, elle vous entraîne dans un spectacle mêlant chansons, humour et complicité avec le public. Son énergie communicative et sa générosité sur scène promettent un moment festif à partager entre amis ou en famille. Organisé par le Comité d’Animation d’Oradour-sur-Glane, ce concert s’annonce comme l’un des temps forts de la saison. Les places étant limitées, la réservation en ligne est vivement conseillée pour ne pas manquer cet événement exceptionnel. .
Gymnase Intercommunal 5 Rue Pralon Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 44 95 57
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English : Concert Magali Ripoll de N’oubliez pas les paroles
L’événement Concert Magali Ripoll de N’oubliez pas les paroles Oradour-sur-Glane a été mis à jour le 2026-07-16 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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