UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Plomodiern

Concert Magic Swing Rue de Porz Ar Vag Plomodiern

samedi 8 août 2026 · Rue de Porz Ar Vag · Plomodiern

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Lieu
Rue de Porz Ar Vag
Adresse
Chez Tatabel
Ville
29550 Plomodiern
Département
Finistère
Tarif

Plomodiern

Concert Magic Swing

Rue de Porz Ar Vag Chez Tatabel Plomodiern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Concert Magic Swing Chez Tatabel (Duo jazz manouche)
Pensez à réserver si vous souhaitez manger sur place !   .

Rue de Porz Ar Vag Chez Tatabel Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 9 84 39 43 74 

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English :

L’événement Concert Magic Swing Plomodiern a été mis à jour le 2026-08-04 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

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