UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Plomodiern

DJ set Trans de Chamar spécial éclipse solaire Rue de Porz Ar Vag Plomodiern

mercredi 12 août 2026 · Rue de Porz Ar Vag · Plomodiern

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Rue de Porz Ar Vag
Adresse
Chez Tatabel
Ville
29550 Plomodiern
Département
Finistère
Tarif

Plomodiern

DJ set Trans de Chamar spécial éclipse solaire

Rue de Porz Ar Vag Chez Tatabel Plomodiern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Dj set trans de Chamar Chez Tatabel spécial éclipse solaire
Pensez à réserver si vous souhaitez manger sur place !   .

Rue de Porz Ar Vag Chez Tatabel Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 9 84 39 43 74 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement DJ set Trans de Chamar spécial éclipse solaire Plomodiern a été mis à jour le 2026-08-04 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

À voir aussi à Plomodiern (Finistère)