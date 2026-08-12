AGENDA · Plomodiern
DJ set Trans de Chamar spécial éclipse solaire Rue de Porz Ar Vag Plomodiern
mercredi 12 août 2026 · Rue de Porz Ar Vag · Plomodiern
Informations pratiques
Plomodiern
DJ set Trans de Chamar spécial éclipse solaire
Rue de Porz Ar Vag Chez Tatabel Plomodiern Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Dj set trans de Chamar Chez Tatabel spécial éclipse solaire
Pensez à réserver si vous souhaitez manger sur place ! .
Rue de Porz Ar Vag Chez Tatabel Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 9 84 39 43 74
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English :
L’événement DJ set Trans de Chamar spécial éclipse solaire Plomodiern a été mis à jour le 2026-08-04 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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