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AGENDA · Châteaurenard

Concert Mahkah chez Jimmy n Drinks Jimmy n Drinks Châteaurenard

jeudi 27 août 2026 · Jimmy n Drinks · Châteaurenard

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Jimmy n Drinks
Adresse
21 Cours Carnot
Ville
13160 Châteaurenard
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Châteaurenard

Concert Mahkah chez Jimmy n Drinks

Jeudi 27 août 2026 de 20h à 22h30. Jimmy n Drinks 21 Cours Carnot Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 20:00:00
fin : 2026-08-27 22:30:00

Date(s) :
2026-08-27

Concert de Mahkah chez Jimmy n Drinks.
Venez assister au concert de Mahkah chez Jimmy n Drinks tout en buvant un verre, dégustant un plat…

Concert Soul Pop.   .

Jimmy n Drinks 21 Cours Carnot Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 15 01 48  contact@jimmyndrinks.fr

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English :

Mahkah concert at Jimmy n Drinks.

L’événement Concert Mahkah chez Jimmy n Drinks Châteaurenard a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

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