Raon-l’Étape

concert Mai-lodies

2-46 Eglise Saint-Georges Raon-l’Étape Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29 22:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Venez assister à un concert par la chorale La Clé des Chants pour célébrer le mois de mai.Tout public

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2-46 Eglise Saint-Georges Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est +33 3 29 41 66 67

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English :

Come and enjoy a concert by the La Clé des Chants choir to celebrate the month of May.

L’événement concert Mai-lodies Raon-l’Étape a été mis à jour le 2026-05-04 par OT SAINT DIE DES VOSGES