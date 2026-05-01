concert Mai-lodies Raon-l’Étape
concert Mai-lodies Raon-l’Étape vendredi 29 mai 2026.
Raon-l’Étape
concert Mai-lodies
2-46 Eglise Saint-Georges Raon-l’Étape Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29 22:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Venez assister à un concert par la chorale La Clé des Chants pour célébrer le mois de mai.Tout public
0 .
2-46 Eglise Saint-Georges Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est +33 3 29 41 66 67
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English :
Come and enjoy a concert by the La Clé des Chants choir to celebrate the month of May.
L’événement concert Mai-lodies Raon-l’Étape a été mis à jour le 2026-05-04 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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