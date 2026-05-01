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concert Mai-lodies Raon-l’Étape

concert Mai-lodies Raon-l’Étape vendredi 29 mai 2026.

Adresse : 2-46 Eglise Saint-Georges

Ville : 88110 Raon-l'Étape

Département : Vosges

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Raon-l’Étape

concert Mai-lodies

2-46 Eglise Saint-Georges Raon-l’Étape Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29 22:00:00

Date(s) :
2026-05-29

Venez assister à un concert par la chorale La Clé des Chants pour célébrer le mois de mai.Tout public
0  .

2-46 Eglise Saint-Georges Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est +33 3 29 41 66 67 

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English :

Come and enjoy a concert by the La Clé des Chants choir to celebrate the month of May.

L’événement concert Mai-lodies Raon-l’Étape a été mis à jour le 2026-05-04 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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