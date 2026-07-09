Concert Mania The Abba Tribute Zénith du Grand Nancy Maxéville

Informations pratiques

Maxéville

Concert Mania The Abba Tribute

Zénith du Grand Nancy Rue du Zénith Maxéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

24.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25 22:30:00

Date(s) :

2026-09-25

RICHARD WALTER PRODUCTIONS est fier d’accueillir à nouveau ABBA MANIA, le Tribute Band d’ABBA le plus reconnu dans le monde, dans sa série de spectacles LE CONCERT EXTRAORDINAIRE.

MANIA est l’incarnation saisissante et plus vraie que nature d’un des groupes les plus Mythiques des Années 80 et symbolise à lui seul une époque que nous n’avons jamais cessé de vénérer. MANIA reste en effet fidèle aux moindres détails instruments, éclairages, chorégraphies, semelles compensées, paillettes et boules disco… jusqu’à l’accent suédois pour mieux vous emporter dans l’univers d’ABBA ! Durant deux heures d’un spectacle à couper le souffle, venez revivre, chanter et danser au son de leurs tubes éternels Money Money Money Waterloo, Gimme, Gimme, Gimme Dancing Queen SOS, et bien d’autres encore… Venez faire la fête et vous installer à bord d’une formidable machine à remonter le temps ! Ambiance Garantie !Tout public

24.5 .

Zénith du Grand Nancy Rue du Zénith Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 93 27 27

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English :

RICHARD WALTER PRODUCTIONS is proud to welcome %E0 the new ABBA MANIA, the world’s most renowned ABBA tribute band, to its LE CONCERT EXTRAORDINAIRE concert series.%A0

%AB MANIA %BB is the striking and lifelike embodiment of one of the most legendary bands of the %AB 1980s %BB and single-handedly symbolizes an era that we have never stopped celebrating.%%AB MANIA %BB remains faithful to even the smallest details: instruments, lighting, choreography, platform shoes, sequins, and disco balls… right down to the Swedish accent, to fully transport you into the world of ABBA!%A0%A0During two hours of a breathtaking show, come relive, sing, and dance to the sound of their timeless hits: “Money, Money, Money”—“Waterloo,” “Gimme, Gimme, Gimme”—“Dancing Queen”—“SOS,” and many more…%A0Come party and hop aboard an amazing time machine! A great time is guaranteed!

L’événement Concert Mania The Abba Tribute Maxéville a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY