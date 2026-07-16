VISITE DE LA STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES DE LA MÉTROPOLE DU GRAND NANCY (À MAXÉVILLE – 54), Station d’épuration de Nancy Métropole, Maxéville
samedi 19 septembre 2026 · Station d'épuration de Nancy Métropole · Maxéville
Informations pratiques
VISITE DE LA STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES DE LA MÉTROPOLE DU GRAND NANCY (À MAXÉVILLE – 54) Samedi 19 septembre, 09h30 Station d’épuration de Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle
Visite gratuite sur inscription obligatoire. 4 visites guidées de 30 personnes maximum. À partir de 6 ans. Durée : 1 h 15.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Découvrez les coulisses d’une station de traitement des eaux usées et suivez le parcours de l’eau, de son arrivée sur le site jusqu’à son retour dans le milieu naturel.
Guidés par les équipes d’exploitation et les animateurs du CPIE, les visiteurs découvriront les différentes étapes du traitement des eaux usées ainsi que les solutions mises en œuvre pour préserver la ressource.
La visite sera complétée par plusieurs ateliers consacrés aux enjeux de l’eau, de l’environnement et de l’économie circulaire : hydrocurage, production de biométhane, valorisation des boues, observation au microscope et sérigraphie.
Station d’épuration de Nancy Métropole 1 Avenue de la Meurthe 54320 Maxéville France Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/nancy »}]
Découvrez les coulisses d’une station de traitement des eaux usées et suivez le parcours de l’eau, de son arrivée sur le site jusqu’à son retour dans le milieu naturel.
©Veolia
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