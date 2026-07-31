Festival Michtô XX le MEMÔ Maxéville
vendredi 16 octobre 2026 · le MEMÔ · Maxéville
Informations pratiques
Maxéville
Festival Michtô XX
le MEMÔ 215 rue des solidarités Maxéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-16 18:00:00
fin : 2026-10-24 23:45:00
Date(s) :
2026-10-16
Le festival Michtô fête ces 20 ans !
Toutes les informations à venir sur le site internet.Tout public
0 .
le MEMÔ 215 rue des solidarités Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 81 68 59 15
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English :
The Micht%F4 f%EAte Festival is celebrating its 20th anniversary!
All the details will be available on the website.
L’événement Festival Michtô XX Maxéville a été mis à jour le 2026-07-31 par DESTINATION NANCY
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