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AGENDA · Maxéville

Festival Michtô XX le MEMÔ Maxéville

vendredi 16 octobre 2026 · le MEMÔ · Maxéville

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
le MEMÔ
Adresse
215 rue des solidarités
Ville
54320 Maxéville
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Maxéville

Festival Michtô XX

le MEMÔ 215 rue des solidarités Maxéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-16 18:00:00
fin : 2026-10-24 23:45:00

Date(s) :
2026-10-16

Le festival Michtô fête ces 20 ans !

Toutes les informations à venir sur le site internet.Tout public
0  .

le MEMÔ 215 rue des solidarités Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 81 68 59 15 

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English :

The Micht%F4 f%EAte Festival is celebrating its 20th anniversary!

All the details will be available on the website.

L’événement Festival Michtô XX Maxéville a été mis à jour le 2026-07-31 par DESTINATION NANCY

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