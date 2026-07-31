Festival Michtô XX le MEMÔ Maxéville

Informations pratiques

Maxéville

Festival Michtô XX

le MEMÔ 215 rue des solidarités Maxéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-16 18:00:00

fin : 2026-10-24 23:45:00

Date(s) :

2026-10-16

Le festival Michtô fête ces 20 ans !

Toutes les informations à venir sur le site internet.Tout public

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le MEMÔ 215 rue des solidarités Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 81 68 59 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Micht%F4 f%EAte Festival is celebrating its 20th anniversary!

All the details will be available on the website.

L’événement Festival Michtô XX Maxéville a été mis à jour le 2026-07-31 par DESTINATION NANCY