Festival Rock’N’Block -10 rue des brasseries Maxéville
samedi 12 septembre 2026 · rue des brasseries · Maxéville
Informations pratiques
Maxéville
Festival Rock’N’Block -10
rue des brasseries Parc de la mairie Maxeville Maxéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Samedi 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-13 21:15:00
Date(s) :
2026-09-12 2026-09-13
Le festival de rock et de bières régionales est devenu un incontournable de la rentrée en Meurthe et Moselle !
Découvrez, avec modération, les bières du terroir de l’Union des Brasseurs du Grand Est, tout en assistant à des concerts gratuits de grande qualité répartis sur deux scènes ! Le tout, dans un lieu fort de son passé brassicole et de son patrimoine architectural unique, le site des anciennes Brasseries de Maxéville.Tout public
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rue des brasseries Parc de la mairie Maxeville Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 80 10
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English :
The rock and regional beer festival has become a must-see event to kick off the fall season in Meurthe-et-Moselle!
Discover—in moderation—the local beers from the Union des Brasseurs du Grand Est, while enjoying high-quality free concerts spread across two stages!All of this takes place at a venue steeped in brewing history and boasting a unique architectural heritage: the site of the former Maxéville Breweries.
L’événement Festival Rock’N’Block -10 Maxéville a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY
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