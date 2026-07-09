Spectacle, représentation Michèle Laroque & Kad Merad L’Âge Bête Zénith du Grand Nancy Maxéville
samedi 14 novembre 2026 · Zénith du Grand Nancy · Maxéville
Informations pratiques
Maxéville
Spectacle, représentation Michèle Laroque & Kad Merad L’Âge Bête
Zénith du Grand Nancy Rue du Zénith Maxéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
51
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-11-14 20:00:00
fin : 2026-11-14 22:00:00
Date(s) :
2026-11-14
Benoit et Claire viennent de se rencontrer, ils veulent vivre leur nouvelle histoire à fond, sans limites. Tout public
51 .
Zénith du Grand Nancy Rue du Zénith Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 93 27 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Benoit and Claire have just met, and they want to live their new relationship %E0 to the fullest, without limits.%A0
L’événement Spectacle, représentation Michèle Laroque & Kad Merad L’Âge Bête Maxéville a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
À voir aussi à Maxéville (Meurthe-et-Moselle)
- Concert Mania The Abba Tribute Zénith du Grand Nancy Maxéville 25 septembre 2026
- PATRICK BRUEL ZENITH DE NANCY Maxeville 24 octobre 2026
- MICHELE LAROQUE ET KAD MERAD – ZENITH DE NANCY Maxeville 14 novembre 2026
- Concert Balavoine Zénith du Grand Nancy Maxéville 17 novembre 2026
- PIETRAGALLA BARBARA ZENITH DE NANCY Maxeville 21 novembre 2026