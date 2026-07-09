Spectacle, représentation Michèle Laroque & Kad Merad L’Âge Bête Zénith du Grand Nancy Maxéville

Informations pratiques

Maxéville

Spectacle, représentation Michèle Laroque & Kad Merad L’Âge Bête

Zénith du Grand Nancy Rue du Zénith Maxéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

51

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-11-14 20:00:00

fin : 2026-11-14 22:00:00

Date(s) :

2026-11-14

Benoit et Claire viennent de se rencontrer, ils veulent vivre leur nouvelle histoire à fond, sans limites. Tout public

51 .

Zénith du Grand Nancy Rue du Zénith Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 93 27 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Benoit and Claire have just met, and they want to live their new relationship %E0 to the fullest, without limits.%A0

L’événement Spectacle, représentation Michèle Laroque & Kad Merad L’Âge Bête Maxéville a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY