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Concert Marianne Aya Omac Eglise Saint-Blaise Montmeyran

Concert Marianne Aya Omac Eglise Saint-Blaise Montmeyran dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Eglise Saint-Blaise

Adresse : 5 Place de l'Église

Ville : 26120 Montmeyran

Département : Drôme

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 10 10 12

Montmeyran

Concert Marianne Aya Omac

Eglise Saint-Blaise 5 Place de l’Église Montmeyran Drôme

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 17:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Marianne Aya Omac, ainsi qu’une chorale éphémère orchestrée par Marianne et Loule, vous donnent rendez-vous pour un instant musical.
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Eglise Saint-Blaise 5 Place de l’Église Montmeyran 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 16 40 81  maziklou@hotmail.com

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English :

Marianne Aya Omac, and an ephemeral choir orchestrated by Marianne and Loule, invite you to join them for a musical moment.

L’événement Concert Marianne Aya Omac Montmeyran a été mis à jour le 2026-05-06 par Valence Romans Tourisme

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