Concert Marianne Aya Omac Eglise Saint-Blaise Montmeyran
Concert Marianne Aya Omac Eglise Saint-Blaise Montmeyran dimanche 14 juin 2026.
Montmeyran
Concert Marianne Aya Omac
Eglise Saint-Blaise 5 Place de l’Église Montmeyran Drôme
Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 17:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Marianne Aya Omac, ainsi qu’une chorale éphémère orchestrée par Marianne et Loule, vous donnent rendez-vous pour un instant musical.
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Eglise Saint-Blaise 5 Place de l’Église Montmeyran 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 16 40 81 maziklou@hotmail.com
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English :
Marianne Aya Omac, and an ephemeral choir orchestrated by Marianne and Loule, invite you to join them for a musical moment.
L’événement Concert Marianne Aya Omac Montmeyran a été mis à jour le 2026-05-06 par Valence Romans Tourisme
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