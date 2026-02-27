Les 6H de Montmeyran Montmeyran
Les 6H de Montmeyran Montmeyran samedi 13 juin 2026.
Montmeyran
Les 6H de Montmeyran
Motocross Montmeyran Le Mourayer Montmeyran Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 11:00:00
fin : 2026-06-13 00:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Les 6H de Montmeyran sont une course en relais par équipes, organisée par le club Running Montmeyran, sur un format convivial, sportif et accessible.
Pendant 6 heures, les équipes s’affrontent sur une boucle de 3 km.
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Motocross Montmeyran Le Mourayer Montmeyran 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 72 42 62 contact@running-montmeyran.fr
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English :
The 6H de Montmeyran is a team relay race organized by the Running Montmeyran club, in a friendly, sporty and accessible format.
For 6 hours, teams compete over a 3 km loop.
L’événement Les 6H de Montmeyran Montmeyran a été mis à jour le 2026-02-27 par Valence Romans Tourisme
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