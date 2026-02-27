Montmeyran

Les 6H de Montmeyran

Motocross Montmeyran Le Mourayer Montmeyran Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 11:00:00

fin : 2026-06-13 00:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Les 6H de Montmeyran sont une course en relais par équipes, organisée par le club Running Montmeyran, sur un format convivial, sportif et accessible.

Pendant 6 heures, les équipes s’affrontent sur une boucle de 3 km.

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Motocross Montmeyran Le Mourayer Montmeyran 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 72 42 62 contact@running-montmeyran.fr

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English :

The 6H de Montmeyran is a team relay race organized by the Running Montmeyran club, in a friendly, sporty and accessible format.

For 6 hours, teams compete over a 3 km loop.

L’événement Les 6H de Montmeyran Montmeyran a été mis à jour le 2026-02-27 par Valence Romans Tourisme