Concert MARS La BAM Metz

Informations pratiques

Metz

Concert MARS

La BAM 20 Boulevard d’Alsace Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-01-22 20:00:00

fin : 2027-01-22

Date(s) :

2027-01-22 2027-01-23

Attention à deux dates d’exception qui promettent un voyage délirant vers la planète rouge ! Avec Mars, la compositrice Jennifer Walshe propose une expérience scénique hors norme, entre opéra, théâtre et performance.

Le public est invité à embarquer pour un véritable voyage spatial vers la planète Mars, un univers empreint d’humour décalé, de situations inattendues et d’énergie scénique débordante. Et voilà l’histoire quatre astronautes et une interface logicielle d’intelligence artificielle sont confinés dans la cabine d’un vaisseau spatial pendant neuf mois au cours d’une mission vers Mars. Alors qu’ils traversent l’immense abîme de l’espace, les tensions montent, les relations sont mises à l’épreuve,et pour passer le temps des épisodes de la série Desperate Housewivessont regardés et re-regardés. Arrivés sur la planète rouge, ils affrontent l’isolement, des idéologies sinistres, la perspective d’une vie extraterrestre, et un glissement d’ambiance vers un management autoritaire de l’équipe… Derrière cette fantaisie cosmique, Mars ouvre aussi un espace de réflexion sur notre monde d’aujourd’hui nos modes de vie, nos obsessions, nos fragilités.

C’est une œuvre qui fait sourire autant qu’elle interroge. Un spectacle vivant et stimulant une odyssée spatiale qu’on n’oubliera pas !

A partir de 12 ans.Tout public

.

La BAM 20 Boulevard d’Alsace Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Don’t miss these two special dates that promise a mind-blowing journey to the Red Planet! With *Mars*, composer Jennifer Walshe presents an extraordinary stage experience that blends opera, theater, and performance art.

The audience is invited to embark on a real space journey to Mars, a world filled with dark humor, unexpected situations, and boundless stage energy. Here’s the story: four astronauts and an artificial intelligence software interface are confined to the cabin of a spaceship for nine months during a mission to Mars. As they traverse the vast abyss of space, tensions rise, relationships are put to the test, and to pass the time, episodes of the series *Desperate Housewives* are watched and rewatched. Upon arriving on the Red Planet, they face isolation, sinister ideologies, the prospect of extraterrestrial life, and a shift in atmosphere toward authoritarian leadership of the crew… Behind this cosmic fantasy, *Mars* also offers a space for reflection on our world today: our lifestyles, our obsessions, and our vulnerabilities.

It’s a work that makes you smile as much as it makes you think. A lively and stimulating show: a space odyssey you won’t forget!

For ages 12 and up.

L’événement Concert MARS Metz a été mis à jour le 2026-06-30 par AGENCE INSPIRE METZ