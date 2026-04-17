CONCERT MASTER CLASS À MOSSET Mosset
CONCERT MASTER CLASS À MOSSET Mosset samedi 16 mai 2026.
Mosset
CONCERT MASTER CLASS À MOSSET
Mosset Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 18:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Concert opéra et opérette en l’église St Julien et Ste Baselisse et son décorum art baroque en Conflent avec une remarquable acoustique et un accompagnement musical piano concert avec Angeline Pondepeyre. De belles voix solistes et un choeur de talents pour évoquer les grandes heures du lyrique. Concert pour la sauvegarde de l’Eglise. Gratuit pour les moins de 15 ans.
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Mosset 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 87 41 03 86
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English :
Concert opera and operetta in the church of St Julien et Ste Baselisse and its art baroque decor in Conflent, with remarkable acoustics and piano concert accompaniment by Angeline Pondepeyre. Beautiful solo voices and a talented choir to evoke the great hours of lyricism. Concert in aid of the church. Free for children under 15.
L’événement CONCERT MASTER CLASS À MOSSET Mosset a été mis à jour le 2026-04-17 par OTI CONFLENT CANIGO
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