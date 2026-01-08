LA CYCLO DE JAU Mosset
LA CYCLO DE JAU Mosset dimanche 24 mai 2026.
LA CYCLO DE JAU
Mosset Pyrénées-Orientales
2 – 2 – 2
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00
Date(s) :
2026-05-24
La Cyclo de Jau, c’est une randonnée cyclotouristique, une randonnée gravel, des balades VTT et randonnées pédestres, le tout accompagné d’une journée d’animation vélo au col de Jau.
Mosset 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 41 02
English :
The Cyclo de Jau is a cycle tour, a gravel tour, mountain bike rides and hikes, all accompanied by a day of cycling activities on the Col de Jau.
L’événement LA CYCLO DE JAU Mosset a été mis à jour le 2026-02-03 par OTI CONFLENT CANIGO