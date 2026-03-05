RANDONNEE LA GRAVEL DE JAU

Mosset Pyrénées-Orientales

Début : 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

2026-05-24

La Cyclo de Jau, c’est une randonnée cyclotouristique, une randonnée gravel, des balades VTT et randonnées pédestres, le tout accompagné d’une journée d’animation vélo au col de Jau.

Mosset 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 41 02

English :

The Cyclo de Jau is a cycle tour, a gravel tour, mountain bike rides and hikes, all accompanied by a day of cycling activities on the Col de Jau.

L’événement RANDONNEE LA GRAVEL DE JAU Mosset a été mis à jour le 2026-03-05 par OTI CONFLENT CANIGO