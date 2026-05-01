Mosset

SPECTACLE DE CHANT LYRIQUE À MOSSET

Mosset Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 18:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

La compagnie Magalie Bourgarel vous propose Voyage autour de l’opéra et de l’opérette , un spectacle de chant lyrique dans l’église de Mosset. Tarifs 10€ par personne (gratuit pour les moins de 15 ans), réservation via le site.

.

Mosset 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 87 41 03 86 mossetamicsempre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Magalie Bourgarel company presents Voyage autour de l’opéra et de l’opérette , a lyrical singing show in Mosset church. Price: 10? per person (free for under-15s), booking via the website.

L’événement SPECTACLE DE CHANT LYRIQUE À MOSSET Mosset a été mis à jour le 2026-05-06 par OTI CONFLENT CANIGO