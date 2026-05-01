SPECTACLE DE CHANT LYRIQUE À MOSSET Mosset
SPECTACLE DE CHANT LYRIQUE À MOSSET Mosset samedi 16 mai 2026.
Mosset
SPECTACLE DE CHANT LYRIQUE À MOSSET
Mosset Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 18:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
La compagnie Magalie Bourgarel vous propose Voyage autour de l’opéra et de l’opérette , un spectacle de chant lyrique dans l’église de Mosset. Tarifs 10€ par personne (gratuit pour les moins de 15 ans), réservation via le site.
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Mosset 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 87 41 03 86 mossetamicsempre@gmail.com
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English :
The Magalie Bourgarel company presents Voyage autour de l’opéra et de l’opérette , a lyrical singing show in Mosset church. Price: 10? per person (free for under-15s), booking via the website.
L’événement SPECTACLE DE CHANT LYRIQUE À MOSSET Mosset a été mis à jour le 2026-05-06 par OTI CONFLENT CANIGO
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