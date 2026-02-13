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Concert Matjé Saumur

Concert Matjé Saumur samedi 1 août 2026.

Adresse : Place de la République

Ville : 49400 Saumur

Département : Maine-et-Loire

Début : samedi 1 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Saumur

Concert Matjé

Place de la République Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:30:00
fin : 2026-08-01 22:15:00

Date(s) :
2026-08-01

Nourri par les voyages et les rencontres, Matjé façonne une musique métissée et solaire.
De Saint-Malo à Montreuil, en passant par l’influence de la créolité, il construit un univers personnel où les souvenirs se mêlent aux rythmes d’ailleurs. Son nom d’artiste, qui signifie écrire en créole, reflète cette envie de raconter et de partager.
Un concert chaleureux et sincère, à vivre comme une invitation au voyage et à la rencontre.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 1er août 2026 de 20h30 à 22h15.   .

Place de la République Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00 

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English :

Inspired by his travels and the people he meets, Matj%E9 fa%E7 creates music that is eclectic and uplifting.

L’événement Concert Matjé Saumur a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME

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