Concert MEGA CUIVRES épisode 3 (festival de la Salpêtrière) Jardin de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière Paris
Concert MEGA CUIVRES épisode 3 (festival de la Salpêtrière) Jardin de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière Paris lundi 15 juin 2026.
Par les classes de :
– Trompette de Luc Rouselle et Michel Feugère
– Cor de Mathilde Sabaton
– Trombone de Philippe Georges
– Tuba de Didier Havet
Une occasion de découvrir nos talents !
Trompettes, Cor, trombones et tubas en concert, les cuivres s’expriment lors d’une audition, à ne pas manquer !
Le lundi 15 juin 2026
de 18h00 à 19h30
gratuit
Placement libre dans la limite des places disponibles.
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-15T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-15T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-15T18:00:00+02:00_2026-06-15T19:30:00+02:00
Jardin de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière 83 boulevard de l’Hôpital 75013 Entrée au 83 boulevard de l’Hôpital et 52 boulevard Vincent AuriolParis
Métro -> 5 : Saint-Marcel (Paris) (54m)
Bus -> 245791 : Saint-Marcel (Paris) (54m)
Vélib -> Saint-Marcel – Hôpital (100.39m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr
Afficher la carte du lieu Jardin de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- École Militaire Paris 29 mai 2026
- Journées d’amitié de saint Sulpice grande braderie et brocante Espace saint sulpice Paris 29 mai 2026
- Exposition dessin & peinture « La couleur et le geste » Galerie du Luxembourg à la Mairie du 6e arrondissement Paris 29 mai 2026
- Paris Gallery Weekend 2026 29 mai 2026
- Entre Surface 29 mai 2026