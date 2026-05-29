Concert MEGA CUIVRES épisode 3 (festival de la Salpêtrière) Jardin de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière Paris

Par les classes de :

– Trompette de Luc Rouselle et Michel Feugère

– Cor de Mathilde Sabaton

– Trombone de Philippe Georges

– Tuba de Didier Havet

Une occasion de découvrir nos talents !

Trompettes, Cor, trombones et tubas en concert, les cuivres s’expriment lors d’une audition, à ne pas manquer !

Le lundi 15 juin 2026

de 18h00 à 19h30

gratuit

Placement libre dans la limite des places disponibles.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-15T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-15T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-15T18:00:00+02:00_2026-06-15T19:30:00+02:00

Jardin de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière 83 boulevard de l’Hôpital 75013 Entrée au 83 boulevard de l’Hôpital et 52 boulevard Vincent AuriolParis

Métro -> 5 : Saint-Marcel (Paris) (54m)

Bus -> 245791 : Saint-Marcel (Paris) (54m)

Vélib -> Saint-Marcel – Hôpital (100.39m)

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