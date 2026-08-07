Informations pratiques

Mulhouse

Concert Megaphonic par Claire Bergerault

2 avenue de Colmar Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-17 18:00:00

fin : 2026-08-17 19:00:00

Date(s) :

2026-08-17

Dans le cadre du festival itinérant Après la Pluie , et en prélude au festival Météo, un étonnant solo pour voix et mégaphone dans un lieu atypique, niché en plein centre-ville, sur l’avenue de Colmar ! Une performance de la chanteuse et compositrice Claire Bergerault, qui donne ici à voir et à entendre un travail en solo avant d’embarquer une quinzaine de participants pour un stage de 5 jours afin de découvrir toutes les potentialités de la voix.

Buvette sur place. .

2 avenue de Colmar Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 45 36 67 communication@festival-meteo.fr

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English :

L’événement Concert Megaphonic par Claire Bergerault Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace