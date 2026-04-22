Concert Melissmell au Thy’roir Le Thy’roir Ploërmel
Concert Melissmell au Thy’roir Le Thy’roir Ploërmel vendredi 1 mai 2026.
Ploërmel
Concert Melissmell au Thy’roir
Le Thy’roir 19 rue de la gare Ploërmel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 19:00:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Melissmell en concert au Thy’roir !
Depuis plus de 20 ans, Melissmell partage avec un public qui lui est fidèle, ses combats, ses engagements sociétaux, ses combats personnels. Elle a toujours su trouver le parfait équilibre, donner un peu d’elle sans jamais oublier l’autre. Tout s’imbrique. Elle s’est fait connaitre par la scène, la scène rock alternative où elle a fait ses armes dans les pas de Mano Solo, Saez, Noir Dez… À 19h. .
Le Thy’roir 19 rue de la gare Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 05 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Melissmell au Thy’roir Ploërmel a été mis à jour le 2026-04-22 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
À voir aussi à Ploërmel (Morbihan)
- Randonnée Gallo Roller rue du pardon Ploërmel 25 avril 2026
- Micro-folie Balade dessinée avec Emma Burr Chapelle Les Carmélites Ploërmel 25 avril 2026
- Le Tour de Bretagne 2026 Ploërmel 28 avril 2026
- Micro-folie Visite de l’exposition Emma Burr Chapelle Les Carmélites Ploërmel 29 avril 2026
- VAE 1 Tour du Lac au Duc Ploërmel Morbihan 1 mai 2026