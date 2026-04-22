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Concert Melissmell au Thy’roir Le Thy’roir Ploërmel

Concert Melissmell au Thy’roir Le Thy’roir Ploërmel vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Le Thy'roir

Adresse : 19 rue de la gare

Ville : 56800 Ploërmel

Département : Morbihan

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Ploërmel

Concert Melissmell au Thy’roir

Le Thy’roir 19 rue de la gare Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 19:00:00
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

Melissmell en concert au Thy’roir !
Depuis plus de 20 ans, Melissmell partage avec un public qui lui est fidèle, ses combats, ses engagements sociétaux, ses combats personnels. Elle a toujours su trouver le parfait équilibre, donner un peu d’elle sans jamais oublier l’autre. Tout s’imbrique. Elle s’est fait connaitre par la scène, la scène rock alternative où elle a fait ses armes dans les pas de Mano Solo, Saez, Noir Dez… À 19h.   .

Le Thy’roir 19 rue de la gare Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 05 21 

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English :

L’événement Concert Melissmell au Thy’roir Ploërmel a été mis à jour le 2026-04-22 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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