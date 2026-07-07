AGENDA · Mézériat
Concert Mèz’ Animation Mézériat
samedi 29 août 2026 · Mézériat
Informations pratiques
Mézériat
Concert Mèz’ Animation
Place du Village Mézériat Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
L’orchestre Alméras revient avec un show exceptionnel qui enflammera le centre du village.
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Place du Village Mézériat 01660 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr
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English :
The Alm%E9ras Orchestra is back with an exceptional show that will set the village center ablaze.
L’événement Concert Mèz’ Animation Mézériat a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle