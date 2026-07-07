Informations pratiques

Mézériat

Concert Mèz’ Animation

Place du Village Mézériat Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

L’orchestre Alméras revient avec un show exceptionnel qui enflammera le centre du village.

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Place du Village Mézériat 01660 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr

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English :

The Alm%E9ras Orchestra is back with an exceptional show that will set the village center ablaze.

L’événement Concert Mèz’ Animation Mézériat a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle