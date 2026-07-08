AGENDA · Mézériat
Marche gourmande Mézériat
dimanche 13 septembre 2026 · Mézériat
Informations pratiques
Mézériat
Marche gourmande
Mézériat Ain
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 11:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Rendez-vous incontournable, cette 25eme édition proposera au départ de Mézériat, un parcourt d’une dizaine de Kilomètres.
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Mézériat 01660 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr
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English :
A must-attend event, this 25th edition will feature a roughly 10-kilometer course starting in M%E9z%E9riat.
L’événement Marche gourmande Mézériat a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle
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