Informations pratiques

Mézériat

Marche gourmande

Mézériat Ain

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 11:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Rendez-vous incontournable, cette 25eme édition proposera au départ de Mézériat, un parcourt d’une dizaine de Kilomètres.

.

Mézériat 01660 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A must-attend event, this 25th edition will feature a roughly 10-kilometer course starting in M%E9z%E9riat.

L’événement Marche gourmande Mézériat a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle