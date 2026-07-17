Rires garantis avec Amélie Abrieu à la salle des fêtes de Mézériat, salle des fêtes de Mézériat, Mézériat

Informations pratiques

Rires garantis avec Amélie Abrieu à la salle des fêtes de Mézériat Vendredi 21 août, 20h00 salle des fêtes de Mézériat Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-21T20:00:00+02:00 – 2026-08-21T21:00:00+02:00

Fin : 2026-08-21T20:00:00+02:00 – 2026-08-21T21:00:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur → https://url.hormur.com/9c89bcb9 (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Plongez dans une soirée unique de rires et de convivialité avec Amélie Abrieu et Tibo Delaterreur. À Mézériat, le 21 août prochain, la salle des fêtes résonnera des éclats de rire grâce à leur comédie ‘Nettoyage à sec uniquement !’. Suivez Axel dans ses hilarantes mésaventures alors qu’il tente de rejoindre un stage de poterie à Méribel. Avec des personnages aussi déjantés que touchants, cette pièce promet une soirée inoubliable. Profitez d’une ambiance chaleureuse et venez soutenir les artistes dans cet écrin intimiste. 21 août 2026 Salle des fêtes de Mézériat ️ À partir de 12 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

Soutenez la scène locale et vivez une rencontre à taille humaine entre artiste, hôte et public — réservez sur Hormur pour sécuriser votre place et recevoir l’adresse précise : https://url.hormur.com/9c89bcb9

salle des fêtes de Mézériat Mézériat Mézériat 01660 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://url.hormur.com/9c89bcb9 »}] [{« link »: « https://url.hormur.com/9c89bcb9 »}]

Comédie hilarante à Mézériat avec Amélie Abrieu, 21 août. 12€