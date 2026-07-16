Spectacle épicqu’omique avec Amélie et Tibo à Mézériat, 20 août, salle des fêtes de Mézériat, Mézériat

Informations pratiques

Spectacle épicqu’omique avec Amélie et Tibo à Mézériat, 20 août Jeudi 20 août, 18h30 salle des fêtes de Mézériat Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-20T18:30:00+02:00 – 2026-08-20T19:30:00+02:00

Fin : 2026-08-20T18:30:00+02:00 – 2026-08-20T19:30:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur → https://url.hormur.com/9735416c (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Amélie Abrieu et Tibo Delaterreur vous convient à un moment unique à la salle des fêtes de Mézériat pour une plongée ludique dans le Moyen Âge. Avec « Jeanne VS Jules ave spatules ! », les deux artistes vous proposent un spectacle épicqu’omique mêlant mime, humour et interactions. C’est l’occasion de découvrir de manière amusante l’histoire médiévale, de la chute de l’Empire romain à la fin de la guerre de 100 ans. Un spectacle idéal pour toute la famille, où chacun pourra s’instruire tout en riant aux éclats. Les places sont limitées, alors ne tardez pas à réserver votre place pour cet événement convivial, qui promet d’être riche en découvertes et en bonne humeur. 20 août 2026 Salle des fêtes de Mézériat ️ À partir de 9 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

Soutenez la scène locale et vivez une rencontre à taille humaine entre artiste, hôte et public — réservez sur Hormur pour sécuriser votre place et recevoir l’adresse précise : https://url.hormur.com/9735416c

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Spectacle épicqu’omique à Mézériat, 20 août. 9€, places limitées.