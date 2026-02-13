Saumur

Concert Mickaël & Benjamin

Saint-Lambert-des-Levées Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-04 22:45:00

Date(s) :

2026-07-04

Mickaël & Benjamin, c’est une rencontre entre deux amoureux de la chanson française qui revisitent un répertoire riche et varié dans un style acoustique, épuré et résolument festif.

À Saumur, ils retrouvent chaque été un public fidèle, pour des soirées pleines d’émotion et de partage parfois tout en douceur, parfois en chœur à reprendre des refrains que tout le monde connaît.

Co-organisé avec la commune et le comité des fêtes de Saint-Lambert-des Levées et en partenariat avec Auddicé Val de Loire.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 4 juillet 2026 de 20h30 à 22h45. .

Saint-Lambert-des-Levées Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Micka%EBl & Benjamin is a collaboration between two lovers of French music who reinterpret a rich and varied repertoire in an acoustic, unadorned, and decidedly festive style.

L’événement Concert Mickaël & Benjamin Saumur a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME