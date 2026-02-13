Concert Mickaël & Benjamin Saumur
Concert Mickaël & Benjamin Saumur samedi 4 juillet 2026.
Saumur
Concert Mickaël & Benjamin
Saint-Lambert-des-Levées Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04 22:45:00
Date(s) :
2026-07-04
Mickaël & Benjamin, c’est une rencontre entre deux amoureux de la chanson française qui revisitent un répertoire riche et varié dans un style acoustique, épuré et résolument festif.
À Saumur, ils retrouvent chaque été un public fidèle, pour des soirées pleines d’émotion et de partage parfois tout en douceur, parfois en chœur à reprendre des refrains que tout le monde connaît.
Co-organisé avec la commune et le comité des fêtes de Saint-Lambert-des Levées et en partenariat avec Auddicé Val de Loire.
PRECISIONS HORAIRES
Samedi 4 juillet 2026 de 20h30 à 22h45. .
Saint-Lambert-des-Levées Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00
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English :
Micka%EBl & Benjamin is a collaboration between two lovers of French music who reinterpret a rich and varied repertoire in an acoustic, unadorned, and decidedly festive style.
L’événement Concert Mickaël & Benjamin Saumur a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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