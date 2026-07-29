Concert Midnight Pieces La Singerie Le Havre
dimanche 23 août 2026 · La Singerie · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Concert Midnight Pieces
La Singerie 13 Rue Bernardin de Saint-Pierre Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 18:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Plongez dans l’univers envoûtant de Midnight Pieces, le duo rouennais guitare/voix qui marie des compositions teintées de dark pop et des reprises audacieuses, de Amy Winehouse à Justin Timberlake. .
La Singerie 13 Rue Bernardin de Saint-Pierre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 9 82 42 11 38 bienvenue@la-singerie.com
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English : Concert Midnight Pieces
L’événement Concert Midnight Pieces Le Havre a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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