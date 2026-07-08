Concert Miho Sumiya et Fumie Ito Chapelle des Pénitents Gap

Informations pratiques

Gap

Concert Miho Sumiya et Fumie Ito

Chapelle des Pénitents 21 rue de l’imprimerie Gap Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 18:30:00

fin : 2026-08-18 19:30:00

Date(s) :

2026-08-18

Venez assister au récital de notre saxophoniste Miho Sumiya, venue du Japon, accompagnée au piano par Fumie Ito !

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Chapelle des Pénitents 21 rue de l’imprimerie Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@univsax.com

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English :

Come enjoy a recital by our saxophonist Miho Sumiya, who has come all the way from Japan, accompanied on piano by Fumie Ito!

L’événement Concert Miho Sumiya et Fumie Ito Gap a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Terres de Gap