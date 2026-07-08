Concert Miho Sumiya et Fumie Ito Chapelle des Pénitents Gap
mardi 18 août 2026 · Chapelle des Pénitents · Gap
Informations pratiques
Gap
Concert Miho Sumiya et Fumie Ito
Chapelle des Pénitents 21 rue de l’imprimerie Gap Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 18:30:00
fin : 2026-08-18 19:30:00
Date(s) :
2026-08-18
Venez assister au récital de notre saxophoniste Miho Sumiya, venue du Japon, accompagnée au piano par Fumie Ito !
.
Chapelle des Pénitents 21 rue de l’imprimerie Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@univsax.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come enjoy a recital by our saxophonist Miho Sumiya, who has come all the way from Japan, accompanied on piano by Fumie Ito!
L’événement Concert Miho Sumiya et Fumie Ito Gap a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Terres de Gap
À voir aussi à Gap (Hautes-Alpes)
- Gapencimes 2026 Gap 3 octobre 2026
- « La photographie, miroir des Écrins : deux siècles d’images et d’histoires », Sabatier Olivier, Gap 6 octobre 2026
- U2 ADDICTION QUATTRO Gap 24 octobre 2026
- Don Quichotte Pietragalla Derouault – Don Quichotte – QUATTRO Gap 17 novembre 2026
- COLDPLAYED QUATTRO Gap 5 décembre 2026