Venez découvrir la Banque de France à Gap lors des Journées du Patrimoine, Banque de France Gap, Gap

Informations pratiques

Venez découvrir la Banque de France à Gap lors des Journées du Patrimoine Samedi 19 septembre, 09h00 Banque de France Gap Hautes-Alpes

Limité à 14 personnes par créneau. Pièce d’identité obligatoire. Poussettes et sacs volumineux interdits (pas de conciergerie). Contrôle visuel des sacs à l’entrée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découvrez les coulisses de la Banque de France à Gap lors des Journées européennes du patrimoine ! Notre succursale vous ouvre ses portes pour une immersion au coeur de son histoire, de ses missions et de ses métiers.

Au programme :

– immersion dans l’histoire de la Banque de France

– les missions d’aujourd’hui et de demain

– parcours découverte en rencontrant notre équipe

– animations et stands interactifs (atelier authentification des billets, vidéo…).

Pourquoi venir ?

– pour mieux comprendre le rôle de la Banque de France dans la société

– pour échanger avec nos collaborateurs passionnés

– pour vivre un moment de culture et de pédagogie dans un cadre exceptionnel.

Une visite toutes les 1h15 de 9h à 16h, (pause entre 12h45 et 13h30). Fin des visites à 17h15.

La durée du parcours est de 1h05.

Banque de France Gap 10 cours Frédéric Mistral 05000 GAP Gap 05000 Fontreyne Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 07 98 18 55 https://www.banque-france.fr/fr [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/ensemble-dialoguons-visite-banque-de-france-gap-19092026 »}] Transports et parkings publics à proximité.

Découvrez les coulisses de la Banque de France à Gap lors des Journées européennes du patrimoine ! Notre succursale vous ouvre ses portes pour une immersion au coeur de son histoire, de ses missions …

©Banque de France