Venez découvrir la Banque de France à Gap lors des Journées du Patrimoine, Banque de France Gap, Gap
samedi 19 septembre 2026 · Banque de France Gap · Gap
Informations pratiques
Venez découvrir la Banque de France à Gap lors des Journées du Patrimoine Samedi 19 septembre, 09h00 Banque de France Gap Hautes-Alpes
Limité à 14 personnes par créneau. Pièce d’identité obligatoire. Poussettes et sacs volumineux interdits (pas de conciergerie). Contrôle visuel des sacs à l’entrée.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Découvrez les coulisses de la Banque de France à Gap lors des Journées européennes du patrimoine ! Notre succursale vous ouvre ses portes pour une immersion au coeur de son histoire, de ses missions et de ses métiers.
Au programme :
– immersion dans l’histoire de la Banque de France
– les missions d’aujourd’hui et de demain
– parcours découverte en rencontrant notre équipe
– animations et stands interactifs (atelier authentification des billets, vidéo…).
Pourquoi venir ?
– pour mieux comprendre le rôle de la Banque de France dans la société
– pour échanger avec nos collaborateurs passionnés
– pour vivre un moment de culture et de pédagogie dans un cadre exceptionnel.
Une visite toutes les 1h15 de 9h à 16h, (pause entre 12h45 et 13h30). Fin des visites à 17h15.
La durée du parcours est de 1h05.
Banque de France Gap 10 cours Frédéric Mistral 05000 GAP Gap 05000 Fontreyne Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 07 98 18 55 https://www.banque-france.fr/fr [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/ensemble-dialoguons-visite-banque-de-france-gap-19092026 »}] Transports et parkings publics à proximité.
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©Banque de France
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