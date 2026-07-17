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Venez découvrir la Banque de France à Gap lors des Journées du Patrimoine, Banque de France Gap, Gap

samedi 19 septembre 2026 · Banque de France Gap · Gap

Venez découvrir la Banque de France à Gap lors des Journées du Patrimoine, Banque de France Gap, Gap

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Banque de France Gap
Adresse
10 cours Frédéric Mistral 05000 GAP
Ville
05000 Gap
Département
Hautes-Alpes
Tarif
Limité à 14 personnes par créneau. Pièce d'identité obligatoire. Poussettes et sacs volumineux interdits (pas de conciergerie). Contrôle visuel des sacs à l'entrée.

Venez découvrir la Banque de France à Gap lors des Journées du Patrimoine Samedi 19 septembre, 09h00 Banque de France Gap Hautes-Alpes

Limité à 14 personnes par créneau. Pièce d’identité obligatoire. Poussettes et sacs volumineux interdits (pas de conciergerie). Contrôle visuel des sacs à l’entrée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découvrez les coulisses de la Banque de France à Gap lors des Journées européennes du patrimoine ! Notre succursale vous ouvre ses portes pour une immersion au coeur de son histoire, de ses missions et de ses métiers.
Au programme :
immersion dans l’histoire de la Banque de France
– les missions d’aujourd’hui et de demain
– parcours découverte en rencontrant notre équipe
– animations et stands interactifs (atelier authentification des billets, vidéo…).
Pourquoi venir ?
– pour mieux comprendre le rôle de la Banque de France dans la société
– pour échanger avec nos collaborateurs passionnés
– pour vivre un moment de culture et de pédagogie dans un cadre exceptionnel.

Une visite toutes les 1h15 de 9h à 16h, (pause entre 12h45 et 13h30). Fin des visites à 17h15.
La durée du parcours est de 1h05.

Banque de France Gap 10 cours Frédéric Mistral 05000 GAP Gap 05000 Fontreyne Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 07 98 18 55 https://www.banque-france.fr/fr [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/ensemble-dialoguons-visite-banque-de-france-gap-19092026 »}] Transports et parkings publics à proximité.
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©Banque de France

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