Concert Mille ans de musique, Musée National de Port-Royal des Champs, Magny-les-Hameaux
Concert Mille ans de musique, Musée National de Port-Royal des Champs, Magny-les-Hameaux samedi 23 mai 2026.
Concert Mille ans de musique Samedi 23 mai, 17h00 Musée National de Port-Royal des Champs Yvelines
Spectacle gratuit, 280 places disponibles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:30:00+02:00
Concert de musique classique « Mille ans de Musique » par l’ensemble des Solistes de Versailles dans la Grange à blé médiévale du site des Granges du musée national et domaine de Port-Royal des Champs.
Musée National de Port-Royal des Champs Route des Granges de Port-Royal, 78114 Magny-les-Hameaux, France Magny-les-Hameaux 78114 Yvelines Île-de-France 0130437305 https://www.port-royal-des-champs.eu Peintures, dessins, objets d’art, estampes, livres. Le musée présente plusieurs tableaux peints par Philippe de Champaigne pour Port-Royal. En transport en commun : RER C jusqu’à la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines ou RER B jusqu’à la gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, puis bus 5145 arrêt Buloyer. En voiture : à partir de Paris, autoroute A13 en direction de Chartres-Rambouillet, sortie à Saint-Quentin-en-Yvelines puis direction Voisins-le-Bretonneux. À partir de Versailles, départementale D91. Parking sur place.
Concert classique « Mille ans de Musique » par les Solistes de Versailles
©musée.port-Royal des Champs
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