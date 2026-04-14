Visite nocturne du musée, Musée National de Port-Royal des Champs, Magny-les-Hameaux
Visite nocturne du musée, Musée National de Port-Royal des Champs, Magny-les-Hameaux samedi 23 mai 2026.
Visite nocturne du musée Samedi 23 mai, 19h00 Musée National de Port-Royal des Champs Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00
Visite animée nocturne du parcous permanent, commentée par l’équipe scientifique du musée.
Musée National de Port-Royal des Champs Route des Granges de Port-Royal, 78114 Magny-les-Hameaux, France Magny-les-Hameaux 78114 Yvelines Île-de-France 0130437305 https://www.port-royal-des-champs.eu [{« type »: « phone », « value »: « 0139307272 »}] Peintures, dessins, objets d’art, estampes, livres. Le musée présente plusieurs tableaux peints par Philippe de Champaigne pour Port-Royal. En transport en commun : RER C jusqu’à la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines ou RER B jusqu’à la gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, puis bus 5145 arrêt Buloyer. En voiture : à partir de Paris, autoroute A13 en direction de Chartres-Rambouillet, sortie à Saint-Quentin-en-Yvelines puis direction Voisins-le-Bretonneux. À partir de Versailles, départementale D91. Parking sur place.
Visite commentée
©musée.port-Royal
À voir aussi à Magny-les-Hameaux (Yvelines)
- Mai à Vélo 2026, Magny-les-Hameaux, Magny-les-Hameaux 1 mai 2026
- Mai à Vélo 2026, SAFRAN AIRCRAFT ENGINES SQY, Magny-les-Hameaux 1 mai 2026
- Marquage gratuit Bicycode de vos vélos, Médiathèque Jacques Brel, Magny-les-Hameaux 6 mai 2026
- Collégiens, protégez votre vélo!, collège A. Einstein, Magny-les-Hameaux 7 mai 2026
- Tremplin Foud’Rock 2026, L’ Estaminet, Magny-les-Hameaux 22 mai 2026