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Visite nocturne du musée, Musée National de Port-Royal des Champs, Magny-les-Hameaux

Visite nocturne du musée, Musée National de Port-Royal des Champs, Magny-les-Hameaux

Visite nocturne du musée, Musée National de Port-Royal des Champs, Magny-les-Hameaux samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée National de Port-Royal des Champs

Adresse : Route des Granges de Port-Royal, 78114 Magny-les-Hameaux, France

Ville : 78114 Magny-les-Hameaux

Département : Yvelines

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Visite nocturne du musée Samedi 23 mai, 19h00 Musée National de Port-Royal des Champs Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Visite animée nocturne du parcous permanent, commentée par l’équipe scientifique du musée.

Musée National de Port-Royal des Champs Route des Granges de Port-Royal, 78114 Magny-les-Hameaux, France Magny-les-Hameaux 78114 Yvelines Île-de-France 0130437305 https://www.port-royal-des-champs.eu [{« type »: « phone », « value »: « 0139307272 »}] Peintures, dessins, objets d’art, estampes, livres. Le musée présente plusieurs tableaux peints par Philippe de Champaigne pour Port-Royal. En transport en commun : RER C jusqu’à la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines ou RER B jusqu’à la gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, puis bus 5145 arrêt Buloyer. En voiture : à partir de Paris, autoroute A13 en direction de Chartres-Rambouillet, sortie à Saint-Quentin-en-Yvelines puis direction Voisins-le-Bretonneux. À partir de Versailles, départementale D91. Parking sur place.
Visite commentée

©musée.port-Royal

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