Chartres

Concert Millikan High School Choir

16 Cloître Notre-Dame Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-23 16:30:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

L’excellence du chant choral américain résonne sous les voûtes de la cathédrale de Chartres. Le Millikan High School Choir vous invite à un voyage musical entre œuvres sacrées, spirituals et compositions contemporaines, porté par des voix d’une remarquable sensibilité.Familles

Reconnu pour la qualité de ses interprétations et la richesse de son expression musicale, le Millikan High School Choir fait escale à Chartres dans le cadre de sa tournée française. Cet ensemble vocal originaire de Californie s’est produit dans de prestigieux lieux de patrimoine et de spiritualité à travers le monde, séduisant les publics par la finesse de son travail choral et l’émotion de ses performances. Le programme proposé traverse les époques et les sensibilités musicales, mêlant grandes pages du répertoire sacré, spirituals américains et œuvres chorales contemporaines. Les compositions de Maurice Duruflé, Sergueï Rachmaninov, Ola Gjeilo ou encore Moses Hogan dialoguent ainsi dans un concert où puissance vocale et délicatesse d’interprétation se répondent. 0 .

16 Cloître Notre-Dame Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The excellence of American choral singing resounds under the vaults of Chartres Cathedral. The Millikan High School Choir invites you on a musical journey through sacred works, spirituals and contemporary compositions, carried by voices of remarkable sensitivity.

L’événement Concert Millikan High School Choir Chartres a été mis à jour le 2026-06-08 par OT CHARTRES