Concert Miserere d’Allegri et Arvo Pärt Dulci Jubilo Place Albert Rigoulet La Réole

Informations pratiques

La Réole

Concert Miserere d’Allegri et Arvo Pärt Dulci Jubilo

Place Albert Rigoulet Eglise Saint Pierre de La Réole La Réole Gironde

Tarif : 17 – 17 – 30 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26 21:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Ce programme est un voyage initiatique, un rituel sonore conçu comme une voûte où s’entrelacent 800 ans de musique chorale sacrée. Reposant sur quatre piliers tradition, spiritualité, émotion et architecture sonore ce parcours explore les résonances intemporelles entre l’homme, le sacré et les pierres séculaires des lieux qui l’accueillent. Le Miserere d’Allegri — joyau de la Renaissance italienne — trouve un écho direct et saisissant dans le Psaume 50 de Karantzias, unissant la pénitence ancienne et l’élévation moderne dans le style de Pärt dans un même souffle de lumière. .

Place Albert Rigoulet Eglise Saint Pierre de La Réole La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 58 48 42 festival@lesrichesheuresdelareole.fr

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English : Concert Miserere d’Allegri et Arvo Pärt Dulci Jubilo

L’événement Concert Miserere d’Allegri et Arvo Pärt Dulci Jubilo La Réole a été mis à jour le 2026-07-17 par OT de l’Entre-deux-Mers