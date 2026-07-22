Concert Miserere d’Allegri et Arvo Pärt Dulci Jubilo Place Albert Rigoulet La Réole
samedi 26 septembre 2026 · Place Albert Rigoulet · La Réole
Informations pratiques
La Réole
Concert Miserere d’Allegri et Arvo Pärt Dulci Jubilo
Place Albert Rigoulet Eglise Saint Pierre de La Réole La Réole Gironde
Tarif : 17 – 17 – 30 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26 21:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Ce programme est un voyage initiatique, un rituel sonore conçu comme une voûte où s’entrelacent 800 ans de musique chorale sacrée. Reposant sur quatre piliers tradition, spiritualité, émotion et architecture sonore ce parcours explore les résonances intemporelles entre l’homme, le sacré et les pierres séculaires des lieux qui l’accueillent. Le Miserere d’Allegri — joyau de la Renaissance italienne — trouve un écho direct et saisissant dans le Psaume 50 de Karantzias, unissant la pénitence ancienne et l’élévation moderne dans le style de Pärt dans un même souffle de lumière. .
Place Albert Rigoulet Eglise Saint Pierre de La Réole La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 58 48 42 festival@lesrichesheuresdelareole.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Miserere d’Allegri et Arvo Pärt Dulci Jubilo
L’événement Concert Miserere d’Allegri et Arvo Pärt Dulci Jubilo La Réole a été mis à jour le 2026-07-17 par OT de l’Entre-deux-Mers
À voir aussi à La Réole (Gironde)
- Mercredi en Musique Flora Estel Prieuré des Bénédictins La Réole 22 juillet 2026
- Cap 33: découvertes d’approfondisements La Réole 23 juillet 2026
- Festival Quat’Sos Bossa & Jam Château des Quat’Sos La Réole 24 juillet 2026
- Atelier reliure japonaise avec les éditions du Buvard Librairie la folie en tête La Réole 25 juillet 2026
- Visite hybride Jeux de r(é)ole Prieuré de bénédictins La Réole 28 juillet 2026