Concert Missa Katharina de Jacob de Haan Eglise Sainte-Thérèse Metz
Concert Missa Katharina de Jacob de Haan Eglise Sainte-Thérèse Metz dimanche 14 juin 2026.
Metz
Concert Missa Katharina de Jacob de Haan
Eglise Sainte-Thérèse 31 rue de Verdun Metz Moselle
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 17:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
160ème anniversaire de l’Orchestre de Bouzonville
¿Avec l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Bouzonville Dir. Maxime Nadé
Et la Maitrise de la cathédrale de Metz Dir. Christophe Bergossi.Tout public
10 .
Eglise Sainte-Thérèse 31 rue de Verdun Metz 57000 Moselle Grand Est
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English :
160th anniversary of the Bouzonville Orchestra
with the Orchestre d?Harmonie de la Ville de Bouzonville: Dir. Maxime Nadé
And the Maitrise de la cathédrale de Metz Dir. Christophe Bergossi.
L’événement Concert Missa Katharina de Jacob de Haan Metz a été mis à jour le 2026-05-22 par AGENCE INSPIRE METZ
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