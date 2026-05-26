Concert Missa Katharina de Jacob de Haan Eglise Sainte-Thérèse Metz

Metz

Concert Missa Katharina de Jacob de Haan

Eglise Sainte-Thérèse 31 rue de Verdun Metz Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 17:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

160ème anniversaire de l’Orchestre de Bouzonville

¿Avec l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Bouzonville Dir. Maxime Nadé

Et la Maitrise de la cathédrale de Metz Dir. Christophe Bergossi.Tout public

10 .

Eglise Sainte-Thérèse 31 rue de Verdun Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

160th anniversary of the Bouzonville Orchestra

with the Orchestre d?Harmonie de la Ville de Bouzonville: Dir. Maxime Nadé

And the Maitrise de la cathédrale de Metz Dir. Christophe Bergossi.

L’événement Concert Missa Katharina de Jacob de Haan Metz a été mis à jour le 2026-05-22 par AGENCE INSPIRE METZ