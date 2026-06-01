Concert Mister Hardearly V and B Vernon Saint-Marcel
Concert Mister Hardearly V and B Vernon Saint-Marcel samedi 27 juin 2026.
Saint-Marcel
Concert Mister Hardearly
V and B Vernon 9 rue Des Chaumes Saint-Marcel Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
On clôture ce moi de juin en beauté avec le groupe Mister Hardearly ! Venez vibrer en live au rythme du pur rock ! .
V and B Vernon 9 rue Des Chaumes Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 36 59 vernon@vandb.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Mister Hardearly
L’événement Concert Mister Hardearly Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
À voir aussi à Saint-Marcel (Eure)
- Krok’histoires, le Pérou et la musique avec lire et faire lire Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel 13 juin 2026
- L’exploitation du cerf au Néolithique, Musée archéologique d’Argentomagus, Saint-Marcel 13 juin 2026
- Seconde édition du Village de l’Archéologie Saint-Marcel 13 juin 2026
- Présentation des dernières découvertes archéologiques de Villedieu-sur-Indre, Musée archéologique d’Argentomagus, Saint-Marcel 13 juin 2026
- 2ème édition du Village de l’Archéologie Saint-Marcel 13 juin 2026