Concert Mister Hardearly V and B Vernon Saint-Marcel

Saint-Marcel

Concert Mister Hardearly

V and B Vernon 9 rue Des Chaumes Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

On clôture ce moi de juin en beauté avec le groupe Mister Hardearly ! Venez vibrer en live au rythme du pur rock ! .

V and B Vernon 9 rue Des Chaumes Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 36 59 vernon@vandb.fr

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English : Concert Mister Hardearly

L’événement Concert Mister Hardearly Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération