Concert Monroe Récital de chants sacrés Place de Verdun, 17000 La Rochelle La Rochelle

Concert Monroe Récital de chants sacrés

Place de Verdun, 17000 La Rochelle Cathédrale de la Rochelle La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 32 – 32 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:00:00

fin : 2026-10-03 22:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Révélée par Prodiges 2024, Monroe prépare une tournée 2026 dans les plus beaux lieux sacrés de France. Accompagnée par les maîtrises d’enfants locales, sa voix rare et bouleversante transforme chaque récital en expérience spirituelle et lumineuse.

Place de Verdun, 17000 La Rochelle Cathédrale de la Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine billetterie@dhmanagement.fr

English : Concert Monroe Recital of sacred songs

Revealed by Prodiges 2024, Monroe is preparing a 2026 tour of France?s most beautiful sacred sites. Accompanied by local children?s choirs, her rare, moving voice transforms every recital into a luminous, spiritual experience.

