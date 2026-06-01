Concert Monteverdi – Ensemble Vocal de Nantes, Chapelle de l’Immaculée, Nantes

Concert Monteverdi – Ensemble Vocal de Nantes Mercredi 10 juin, 20h00 Chapelle de l’Immaculée Loire-Atlantique

10 € à 15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T20:00:00+02:00 – 2026-06-10T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-10T20:00:00+02:00 – 2026-06-10T21:30:00+02:00

Concert de l’Ensemble Vocal de Nantes

Direction : Gilles Ragon

Orgue : Michel Bourcier

Monteverdi, né en 1567 à Crémone et mort à Venise en 1743, est pour l’histoire de la musique un pont entre ciel et terre, entre ancien style et nouveau style. Son testament musical « Selva morale e spirituale », littéralement « la forêt morale et spirituelle », oppose en quelque sorte la terre au ciel.

Le programme de ce concert construit autour de ce testament mélange chœurs à 4, 5, & 6 voix, double chœur, solo, trio & duo : il illustre bien toute l’œuvre du compositeur, si tant est qu’elle soit résumable… Ce concert vous donnera sûrement, en plus du plaisir de l’oreille, la sensation de découverte et viendra parfaire vos connaissances sur ce Claudio !

Chapelle de l’Immaculée 6 Rue Malherbe, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ensemble-vocal-de-nantes.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « ensemblevocalnantes@gmail.com »}]

Concert Monteverdi