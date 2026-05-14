Concert Moonshine Club Le Coupe Gorge Parthenay

Parthenay

Concert Moonshine Club

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 21:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Moonshine Club a été fondé par deux frères irlandais, John et Ted, lorsqu’ils ont quitté le Royaume-Uni pour la France il y a plusieurs années. Après avoir joué en duo pendant un certain temps, ils rencontrent d’autres musiciens. Les membres du groupe sont des anciens musiciens professionnels expérimentés dans de nombreux styles musicaux et interprètent des standards du Rock tels que nous les aimons. .

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com

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English : Concert Moonshine Club

L’événement Concert Moonshine Club Parthenay a été mis à jour le 2026-05-14 par CC Parthenay Gâtine