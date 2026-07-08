Concert Mozart & Clementi ou l’opéra concertant L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Informations pratiques

Metz

Concert Mozart & Clementi ou l’opéra concertant

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-09-30 20:00:00

fin : 2026-09-30 21:45:00

Date(s) :

2026-09-30

C’est l’un des duels les plus célèbres de l’histoire de la musique. En 1781, Mozart triomphe à la cour de Vienne lorsque surgit un nouveau rival Muzio Clementi. À la manière d’un divertissement, l’empereur Joseph II invite les deux musiciens à se départager au cours d’un concert de leurs propres compositions. Sans trancher, le monarque déclarera les deux vainqueurs à égalité. À la tête de son Ensemble de L’Encyclopédie, le pianofortiste Florent Albrecht rejoue le match avec deux célèbres concertos du compositeur autrichien et l’unique œuvre concertante qui nous soit parvenue de son confrère italien. Virtuosité, allégresse, pureté et dramatisme dans une rencontre de très haut vol.Tout public

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L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

It is one of the most famous duels in the history of music. In 1781, Mozart was triumphing at the Viennese court when a new rival emerged: Muzio Clementi. As a form of entertainment, Emperor Joseph II invited the two musicians to compete in a concert featuring their own compositions. Unable to decide between them, the monarch declared both winners in a tie. At the helm of his Ensemble de L’Encyclopédie, pianist Florent Albrecht “replays the match” with two famous concertos by the Austrian composer and the only concertante work that has survived from his Italian colleague. Virtuosity, joy, purity, and drama come together in a truly high-caliber performance.

L’événement Concert Mozart & Clementi ou l’opéra concertant Metz a été mis à jour le 2026-06-30 par AGENCE INSPIRE METZ