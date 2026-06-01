Chartres

Concert Musica Spirituale

16 Cloître Notre-Dame Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28 16:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Laissez-vous porter par la magie des grandes œuvres sacrées dans l’écrin exceptionnel de la cathédrale de Chartres. Voix, instruments et émotion se rencontrent sous les voûtes millénaires pour offrir une parenthèse musicale hors du temps.Familles

Avec Musica Spirituale, la musique sacrée révèle toute sa puissance dans l’un des plus beaux monuments gothiques au monde. Sous les voûtes majestueuses de la cathédrale de Chartres, chœurs, solistes et ensembles instrumentaux donnent vie à un répertoire traversant les siècles, du chant ancien aux grandes œuvres classiques et contemporaines. L’acoustique exceptionnelle du lieu sublime chaque note et transforme le concert en une véritable expérience sensorielle. Bien plus qu’un simple rendez-vous musical, cette programmation invite à la contemplation, à l’émotion et à la découverte. Dans ce cadre chargé d’histoire et de spiritualité, la musique dialogue avec la pierre, la lumière et le patrimoine pour créer un moment rare, où l’art et le sacré se rejoignent. 0 .

16 Cloître Notre-Dame Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Let yourself be carried away by the magic of the great sacred works in the exceptional setting of Chartres Cathedral. Voices, instruments and emotion meet under the thousand-year-old vaults to offer a musical interlude out of time.

L’événement Concert Musica Spirituale Chartres a été mis à jour le 2026-06-09 par OT CHARTRES