Concert Musicales aux Pyrénées LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur
samedi 18 juillet 2026 · LUZ-SAINT-SAUVEUR · Luz-Saint-Sauveur
Informations pratiques
Luz-Saint-Sauveur
Concert Musicales aux Pyrénées
LUZ-SAINT-SAUVEUR Eglise des Templiers Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Dans le cadre de la première édition des Musicales aux Pyrénées, quatre artistes résidents se réunissent en quatuor à cordes pour une semaine de répétitions, de randonnée et de partage au cœur des Pyrénées.
Cette résidence artistique est organisée au Gîte Oxygène de Gavarnie, en partenariat avec M. Christophe Castagné et donnera lieu à deux concerts ouverts à tous.
Elle marque le lancement d’un nouveau projet culturel, qui se poursuivra avec une seconde résidence artistique consacrée à un quintette à vents à la fin du mois d’Août.
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LUZ-SAINT-SAUVEUR Eglise des Templiers Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 30 30 bonjour@luz-tourisme.com
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English :
As part of the first edition of Les Musicales aux Pyrénées, four artists-in-residence will come together as a string quartet for a week of rehearsals, hiking, and sharing in the heart of the Pyrenees.
This artist residency is being held at the Gîte Oxygène in Gavarnie, in partnership with Mr. Christophe Castagné, and will feature two concerts open to the public.
It marks the launch of a new cultural project, which will continue with a second artist-in-residence program dedicated to a wind quintet at the end of August.
L’événement Concert Musicales aux Pyrénées Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-07-10 par OT de Luz St Sauveur|CDT65
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