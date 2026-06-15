Concours de pétanque Boulodrome Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur

Concours de pétanque

Boulodrome Avenue de Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 20:30:00

fin : 2026-07-15 00:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Ouvert aux non licenciés.

> 6€ par doublette.

> Buvette sur place. .

Boulodrome Avenue de Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 37 30 75 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open to non-members.

L’événement Concours de pétanque Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-15 par OT de Luz St Sauveur|CDT65