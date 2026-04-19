Concert Music’O village Place des Platanes Ancône

Ancône

Concert Music’O village

Place des Platanes 3 rue des Bateliers Ancône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Venez assister aux concerts de music’o village !

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Place des Platanes 3 rue des Bateliers Ancône 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 75 16 10 sonia.carrion@mairie-ancone.fr

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English :

Come and enjoy the music’o village concerts!

L’événement Concert Music’O village Ancône a été mis à jour le 2026-04-16 par Montélimar Tourisme Agglomération