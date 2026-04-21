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Spectacle Les 39 marches Salle des fêtes salle Claude Allain Ancône

Spectacle Les 39 marches Salle des fêtes salle Claude Allain Ancône samedi 25 juillet 2026.

Lieu : Salle des fêtes salle Claude Allain

Adresse : Place Albert Goujon

Ville : 26200 Ancône

Département : Drôme

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 6 6 6 Tarif réduit Enfants entre 7 et 16 ans

Ancône

Spectacle Les 39 marches

Salle des fêtes salle Claude Allain Place Albert Goujon Ancône Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit
Enfants entre 7 et 16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 21:00:00
fin : 2026-07-25 22:30:00

Date(s) :
2026-07-25

Comédie-Chant burlesque d’espionnage.
Parodie policière librement inspirée du film d’Alfred Hitchcock, pleine d’humour, d’énergie et de rebondissements. Courses-poursuites, changements de personnages, situations improbables…
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Salle des fêtes salle Claude Allain Place Albert Goujon Ancône 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

Burlesque espionage comedy-song.
A police parody freely inspired by Alfred Hitchcock’s film, full of humor, energy and twists and turns. Chases, character changes, improbable situations?

L’événement Spectacle Les 39 marches Ancône a été mis à jour le 2026-04-21 par Montélimar Tourisme Agglomération

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