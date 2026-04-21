Spectacle Les 39 marches Salle des fêtes salle Claude Allain Ancône
Spectacle Les 39 marches Salle des fêtes salle Claude Allain Ancône samedi 25 juillet 2026.
Ancône
Spectacle Les 39 marches
Salle des fêtes salle Claude Allain Place Albert Goujon Ancône Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Enfants entre 7 et 16 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 21:00:00
fin : 2026-07-25 22:30:00
Date(s) :
2026-07-25
Comédie-Chant burlesque d’espionnage.
Parodie policière librement inspirée du film d’Alfred Hitchcock, pleine d’humour, d’énergie et de rebondissements. Courses-poursuites, changements de personnages, situations improbables…
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Salle des fêtes salle Claude Allain Place Albert Goujon Ancône 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Burlesque espionage comedy-song.
A police parody freely inspired by Alfred Hitchcock’s film, full of humor, energy and twists and turns. Chases, character changes, improbable situations?
L’événement Spectacle Les 39 marches Ancône a été mis à jour le 2026-04-21 par Montélimar Tourisme Agglomération
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