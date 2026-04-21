Spectacle Les 39 marches Salle des fêtes salle Claude Allain Ancône

Ancône

Spectacle Les 39 marches

Salle des fêtes salle Claude Allain Place Albert Goujon Ancône Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Enfants entre 7 et 16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 21:00:00

fin : 2026-07-25 22:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Comédie-Chant burlesque d’espionnage.

Parodie policière librement inspirée du film d’Alfred Hitchcock, pleine d’humour, d’énergie et de rebondissements. Courses-poursuites, changements de personnages, situations improbables…

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Salle des fêtes salle Claude Allain Place Albert Goujon Ancône 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Burlesque espionage comedy-song.

A police parody freely inspired by Alfred Hitchcock’s film, full of humor, energy and twists and turns. Chases, character changes, improbable situations?

L’événement Spectacle Les 39 marches Ancône a été mis à jour le 2026-04-21 par Montélimar Tourisme Agglomération