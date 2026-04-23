Fête votive d’Ancône Ancône
Fête votive d’Ancône Ancône vendredi 28 août 2026.
Ancône
Fête votive d’Ancône
Place Albert Goujon Ancône Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-28
La fête battra son plein avec les manèges et concours de pétanque sans compter la retraite aux flambeaux suivie du feu d’artifice et pour finir avec le concert de la chanteuse Marie Buquet puis le DJ. Buvette et petite restauration sur place.
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Place Albert Goujon Ancône 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 88 88 14 31
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English :
The festivities will be in full swing with merry-go-rounds and pétanque competitions, not to mention the torchlight procession followed by fireworks, and to finish with a concert by singer Marie Buquet and a DJ. Refreshments and snacks on site.
L’événement Fête votive d’Ancône Ancône a été mis à jour le 2026-04-23 par Montélimar Tourisme Agglomération
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