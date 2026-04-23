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Théâtre Les fourberies de Scapin Ancône

Théâtre Les fourberies de Scapin Ancône vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : Salle des fêtes Claude Allain

Ville : 26200 Ancône

Département : Drôme

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 15 15 15

Ancône

Théâtre Les fourberies de Scapin

Salle des fêtes Claude Allain Ancône Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 21:00:00
fin : 2026-07-03 22:30:00

Date(s) :
2026-07-03

Une des pièces de théâtre les plus connues de Molière. Vous l’avez peut-être étudiée au collège…
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Salle des fêtes Claude Allain Ancône 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 68 29 63 

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English :

One of Molière’s best-known plays. You may have studied it in high school…

L’événement Théâtre Les fourberies de Scapin Ancône a été mis à jour le 2026-04-23 par Montélimar Tourisme Agglomération

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