Théâtre Les fourberies de Scapin Ancône
Théâtre Les fourberies de Scapin Ancône vendredi 3 juillet 2026.
Ancône
Théâtre Les fourberies de Scapin
Salle des fêtes Claude Allain Ancône Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 21:00:00
fin : 2026-07-03 22:30:00
Date(s) :
2026-07-03
Une des pièces de théâtre les plus connues de Molière. Vous l’avez peut-être étudiée au collège…
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Salle des fêtes Claude Allain Ancône 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 68 29 63
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English :
One of Molière’s best-known plays. You may have studied it in high school…
L’événement Théâtre Les fourberies de Scapin Ancône a été mis à jour le 2026-04-23 par Montélimar Tourisme Agglomération
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