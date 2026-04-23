Ancône

Théâtre Les fourberies de Scapin

Salle des fêtes Claude Allain Ancône Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 21:00:00

fin : 2026-07-03 22:30:00

Date(s) :

2026-07-03

Une des pièces de théâtre les plus connues de Molière. Vous l’avez peut-être étudiée au collège…

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Salle des fêtes Claude Allain Ancône 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 68 29 63

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English :

One of Molière’s best-known plays. You may have studied it in high school…

L’événement Théâtre Les fourberies de Scapin Ancône a été mis à jour le 2026-04-23 par Montélimar Tourisme Agglomération