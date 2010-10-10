Théâtre Dame quichotte Cour de la bibliothèque Ancône
Théâtre Dame quichotte Cour de la bibliothèque Ancône dimanche 7 juin 2026.
Ancône
Théâtre Dame quichotte
Cour de la bibliothèque 61-53 Grande rue Ancône Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 18:00:00
fin : 2026-06-07 19:30:00
Date(s) :
2026-06-07
Épopée théâtrale et musicale portée par 40 comédiens, chanteurs, musiciens.
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Cour de la bibliothèque 61-53 Grande rue Ancône 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
A theatrical and musical epic performed by 40 actors, singers and musicians.
L’événement Théâtre Dame quichotte Ancône a été mis à jour le 2026-04-21 par Montélimar Tourisme Agglomération
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