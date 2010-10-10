Théâtre Dame quichotte Cour de la bibliothèque Ancône

Ancône

Théâtre Dame quichotte

Cour de la bibliothèque 61-53 Grande rue Ancône Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 18:00:00

fin : 2026-06-07 19:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Épopée théâtrale et musicale portée par 40 comédiens, chanteurs, musiciens.

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Cour de la bibliothèque 61-53 Grande rue Ancône 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

A theatrical and musical epic performed by 40 actors, singers and musicians.

L’événement Théâtre Dame quichotte Ancône a été mis à jour le 2026-04-21 par Montélimar Tourisme Agglomération