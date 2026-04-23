Fête de la Lône à Ancône Place des platanes Ancône
Fête de la Lône à Ancône Place des platanes Ancône lundi 13 juillet 2026.
Ancône
Fête de la Lône à Ancône
Place des platanes Ancien port de Montélimar Ancône Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-13
La fête de la Lône vous accueille avec un concours de pétanque puis pour une soirée DJ avec feu d’artifice. Un repas payant est organisé. Buvette et petite restauration sur place.
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Place des platanes Ancien port de Montélimar Ancône 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 52 22 29
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English :
The fête de la Lône welcomes you with a pétanque competition, followed by a DJ evening with fireworks. A paying meal is organized. Refreshments and snacks on site.
L’événement Fête de la Lône à Ancône Ancône a été mis à jour le 2026-04-23 par Montélimar Tourisme Agglomération
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