Fête de la Lône à Ancône Place des platanes Ancône

Ancône

Fête de la Lône à Ancône

Place des platanes Ancien port de Montélimar Ancône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-13

La fête de la Lône vous accueille avec un concours de pétanque puis pour une soirée DJ avec feu d’artifice. Un repas payant est organisé. Buvette et petite restauration sur place.

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Place des platanes Ancien port de Montélimar Ancône 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 52 22 29

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English :

The fête de la Lône welcomes you with a pétanque competition, followed by a DJ evening with fireworks. A paying meal is organized. Refreshments and snacks on site.

L’événement Fête de la Lône à Ancône Ancône a été mis à jour le 2026-04-23 par Montélimar Tourisme Agglomération