Déambulation théâtralisée Ancône, fille du Rhône Village d’Ancône Ancône
Déambulation théâtralisée Ancône, fille du Rhône Village d’Ancône Ancône samedi 27 juin 2026.
Ancône
Déambulation théâtralisée Ancône, fille du Rhône
Village d’Ancône Chapelle Maison du patrimoine Ancône Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Suivez les personnages marquants de l’histoire d’Ancône à travers une déambulation théâtralisée d’1h20 environ.
.
Village d’Ancône Chapelle Maison du patrimoine Ancône 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Follow the key figures in Ancona’s history on a theatrical tour lasting around 1 hour 20 minutes.
L’événement Déambulation théâtralisée Ancône, fille du Rhône Ancône a été mis à jour le 2026-04-10 par Montélimar Tourisme Agglomération
À voir aussi à Ancône (Drôme)
- Théâtre Dame quichotte Cour de la bibliothèque Ancône 7 juin 2026
- Concert Music’O village Place des Platanes Ancône 12 juillet 2026
- Feu d’artifice Place des Platanes Ancône 14 juillet 2026
- Spectacle Les 39 marches Salle des fêtes salle Claude Allain Ancône 25 juillet 2026