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Déambulation théâtralisée Ancône, fille du Rhône Village d’Ancône Ancône

Déambulation théâtralisée Ancône, fille du Rhône Village d’Ancône Ancône samedi 27 juin 2026.

Lieu : Village d'Ancône

Adresse : Chapelle Maison du patrimoine

Ville : 26200 Ancône

Département : Drôme

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Ancône

Déambulation théâtralisée Ancône, fille du Rhône

Village d’Ancône Chapelle Maison du patrimoine Ancône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Suivez les personnages marquants de l’histoire d’Ancône à travers une déambulation théâtralisée d’1h20 environ.
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Village d’Ancône Chapelle Maison du patrimoine Ancône 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

Follow the key figures in Ancona’s history on a theatrical tour lasting around 1 hour 20 minutes.

L’événement Déambulation théâtralisée Ancône, fille du Rhône Ancône a été mis à jour le 2026-04-10 par Montélimar Tourisme Agglomération

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